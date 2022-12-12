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Ваничкина Елена Петровна

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Место рождения

Пенза, город Пенза, Пензенская область

Дата рождения

08.08.1976

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1976

Отец: Ваничкин Пётр Сергеевич

Мать: Луконина Лидия Николаевна

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Бракосочетание
05.07.1997

Муж: Лунин Владимир Владиславович

Пенза, город Пенза, Пензенская область
расторжение брака 06.11.2007
Рождение ребёнка
24.04.1998

Дочь: Лунина Анастасия Владимировна

Отец ребёнка: Лунин Владимир Владиславович

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
09.12.2011

Сын: Уральцев Иван Константинович

Отец ребёнка: Уральцев Константин Николаевич

Люберцы, Люберцы, Московская область
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