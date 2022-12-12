Ваничкина Елена Петровна
Место рождения
Дата рождения08.08.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1976
Отец: Ваничкин Пётр Сергеевич
Бракосочетание
05.07.1997
расторжение брака 06.11.2007
Рождение ребёнка
24.04.1998
Дочь: Лунина Анастасия Владимировна
Отец ребёнка: Лунин Владимир Владиславович
Рождение ребёнка
09.12.2011
Сын: Уральцев Иван Константинович
Отец ребёнка: Уральцев Константин Николаевич
Люберцы, Люберцы, Московская область