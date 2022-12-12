Чукичева (Шведова) Пелагея Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чукичева (Шведова) Пелагея Васильевна

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Место рождения

Верхний Тагил, Верхний Тагил, Свердловская область

Дата рождения

17.05.1902

Дата смерти

15.09.1980

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1902 г.р.

Дети

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Верхний Тагил, Верхний Тагил, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.11.1928

Дочь: Сергеева Валентина Трофимовна

Отец ребёнка: Чукичев Трофим Евсеевич

Кировград, Кировградский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чукичев Трофим Евсеевич

Смерть
15.09.1980
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