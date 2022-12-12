Чукичева (Шведова) Пелагея Васильевна
Место рождения
Дата рождения17.05.1902
Дата смерти15.09.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.11.1928
Дочь: Сергеева Валентина Трофимовна
Отец ребёнка: Чукичев Трофим Евсеевич
Кировград, Кировградский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.09.1980