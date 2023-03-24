Ярошевич (Анреевна) Иоанна
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.01.1864
Сын: Ярошевич Адам
Отец ребёнка: Ярошевич Николай Николаевич
Рождение ребёнка
08.10.1872
Сын: Ярошевич Николай
Отец ребёнка: Ярошевич Николай Николаевич
Рождение ребёнка
1877
Дочь: (Ярошевич) Пелагея
Отец ребёнка: Ярошевич Николай Николаевич
Рождение ребёнка
17.10.1879
Сын: Ярошевич Филипп
Отец ребёнка: Ярошевич Николай Николаевич
Рождение ребёнка
22.10.1966
Сын: Ярошевич Яков
Отец ребёнка: Ярошевич Николай Николаевич
Смерть
Неизвестно