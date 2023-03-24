Ярошевич (Анреевна) Иоанна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярошевич (Анреевна) Иоанна

Место рождения

Новый Двор, Свислочский район, Гродненская область

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1843 г.р.

Дети

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Новый Двор, Свислочский район, Гродненская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ярошевич Николай Николаевич

Рождение ребёнка
12.01.1864

Сын: Ярошевич Адам

Отец ребёнка: Ярошевич Николай Николаевич

Новый Двор, Свислочский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
08.10.1872

Сын: Ярошевич Николай

Отец ребёнка: Ярошевич Николай Николаевич

Новый Двор, Свислочский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
1877

Дочь: (Ярошевич) Пелагея

Отец ребёнка: Ярошевич Николай Николаевич

Новый Двор, Свислочский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
17.10.1879

Сын: Ярошевич Филипп

Отец ребёнка: Ярошевич Николай Николаевич

Новый Двор, Свислочский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
22.10.1966

Сын: Ярошевич Яков

Отец ребёнка: Ярошевич Николай Николаевич

Новый Двор, Свислочский район, Гродненская область
Смерть
Неизвестно
Новый Двор, Свислочский район, Гродненская область

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