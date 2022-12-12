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Поварницын Виталий Леонидович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.02.1955

Дата смерти

07.07.1994

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1955

Отец: Поварницын Леонид Андреевич

Мать: Поварницына Зоя Сергеевна

Бракосочетание
08.09.1978

Жена: Поварницына Нина Ивановна

Новый, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
09.05.1979

Дочь: Пичужкина Марина Витальевна

Мать ребёнка: Поварницына Нина Ивановна

Новый, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
04.08.1981

Дочь: Хлебникова Елена Витальевна

Мать ребёнка: Поварницына Нина Ивановна

Чайковский, Чайковский, Пермский край
Смерть
07.07.1994
Чайковский, Чайковский, Пермский край
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