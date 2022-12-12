Поварницын Виталий Леонидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.02.1955
Дата смерти07.07.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1955
Бракосочетание
08.09.1978
Рождение ребёнка
09.05.1979
Дочь: Пичужкина Марина Витальевна
Мать ребёнка: Поварницына Нина Ивановна
Рождение ребёнка
04.08.1981
Дочь: Хлебникова Елена Витальевна
Мать ребёнка: Поварницына Нина Ивановна
Смерть
07.07.1994