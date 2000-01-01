Могильникова (Коновалова) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Могильникова (Коновалова) Валентина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.05.1935

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1888 г.р.

Мать

1891 г.р.

Дети

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Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1935

Отец: Коновалов Антон

Мать: Коновалова Ольга

Рождение ребёнка
19.05.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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