Семенюта Наталья Ивановна
Место рождения
Дата рождения14.04.1959
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1959
Бракосочетание
Между 1975 и 1979
Рождение ребёнка
08.04.1979
Сын: Семенюта Александр Васильевич
Отец ребёнка: Семенюта Василий Семёнович
Рождение ребёнка
19.05.1985
Сын: Семенюта Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Семенюта Василий Семёнович