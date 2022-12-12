Семенюта Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенюта Наталья Ивановна

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Место рождения

Терноватое

Дата рождения

14.04.1959

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
С 1959
Бракосочетание
Между 1975 и 1979

Муж: Семенюта Василий Семёнович

Рождение ребёнка
08.04.1979

Сын: Семенюта Александр Васильевич

Отец ребёнка: Семенюта Василий Семёнович

Рождение ребёнка
19.05.1985

Сын: Семенюта Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Семенюта Василий Семёнович

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