Василий Сидоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василий Сидоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сидор Иванов

Мать: Авдотья Васильева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Васильева

Мать ребёнка: Акулина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семен Васильев

Мать ребёнка: Акулина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акулина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван Васильев

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексей Васильев

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
Неизвестно
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