Тягнирядно Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.01.1953
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.10.1973
Дочь: Литвинова Инна Николаевна
Отец ребёнка: Тягнирядно Николай Тимофеевич
Рождение ребёнка
24.02.1977
Дочь: Кабаргина Елена Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
24.02.1977
Дочь: Кабаргина Елена Николаевна
Отец ребёнка: не указан