Тягнирядно Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тягнирядно Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1953

Пол

Женский

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.10.1973

Дочь: Литвинова Инна Николаевна

Отец ребёнка: Тягнирядно Николай Тимофеевич

Рождение ребёнка
24.02.1977

Дочь: Кабаргина Елена Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
24.02.1977

Дочь: Кабаргина Елена Николаевна

Отец ребёнка: не указан

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