Кухтинов Козьма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кухтинов Козьма

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

оБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кухтинов Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кухтинов Григорий

Мать ребёнка: Кухтинова Гликерия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кухтинов Федор

Мать ребёнка: Кухтинова Гликерия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кухтинова) Анна

Мать ребёнка: Кухтинова Гликерия

Бракосочетание
26.10.1803

Жена: Кухтинова Гликерия

Рождение ребёнка
Вычислено 1810

Сын: Кухтинов Михаил

Мать ребёнка: Кухтинова Гликерия

Смерть
Неизвестно

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