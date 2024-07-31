Кухтинов Козьма
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кухтинов Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кухтинов Григорий
Мать ребёнка: Кухтинова Гликерия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кухтинов Федор
Мать ребёнка: Кухтинова Гликерия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кухтинова) Анна
Мать ребёнка: Кухтинова Гликерия
Бракосочетание
26.10.1803
Жена: Кухтинова Гликерия
Рождение ребёнка
Вычислено 1810
Сын: Кухтинов Михаил
Мать ребёнка: Кухтинова Гликерия
Смерть
Неизвестно