Тинетов (Петров) Илья Федотов
Место рождения
Дата рождения20.07.1839
Дата смерти07.10.1844
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1839
Крещение
23.07.1839
воспреемники: Онаго жь Села удельный крестьянин Никита Ефимов Симаков и удельно крестьянская жена Ирина Макарова Куракина | Казанская церковь
Смерть
07.10.1844
Причина смерти: от жабной боли
Похороны
09.10.1844
на отведенном кладбище при Казанской церкви