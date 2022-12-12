Тинетов (Петров) Илья Федотов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тинетов (Петров) Илья Федотов

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

20.07.1839

Дата смерти

07.10.1844

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1839

Отец: Петров (тенетов) Феодот Иванов

Мать: Петрова (тенетова) Фекла Макарова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
23.07.1839
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники: Онаго жь Села удельный крестьянин Никита Ефимов Симаков и удельно крестьянская жена Ирина Макарова Куракина | Казанская церковь
Смерть
07.10.1844
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от жабной боли
Похороны
09.10.1844
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
на отведенном кладбище при Казанской церкви
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