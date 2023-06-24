Шрайнер (Кайль) Лидия Теодоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шрайнер (Кайль) Лидия Теодоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.07.1958

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1958

Отец: Кайль Теодор

Мать: Кайль Эмилия

Бракосочетание
06.10.1979

Муж: Шрайнер Александр Владимирович

Бракосочетание
06.10.1979

Муж: не указан

Рождение ребёнка
24.07.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шрайнер Александр Владимирович

Старая Полтавка, Старополтавский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
15.09.1982

Дочь: Энгельхардт (Шрайнер) Мария Александровна

Отец ребёнка: Шрайнер Александр Владимирович

Гмелинка, Старополтавский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
24.04.1987

Дочь: Шрайнер Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Шрайнер Александр Владимирович

Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область

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