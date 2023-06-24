Шрайнер (Кайль) Лидия Теодоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.07.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1958
Отец: Кайль Теодор
Мать: Кайль Эмилия
Бракосочетание
06.10.1979
Бракосочетание
06.10.1979
Муж: не указан
Рождение ребёнка
24.07.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шрайнер Александр Владимирович
Старая Полтавка, Старополтавский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
15.09.1982
Дочь: Энгельхардт (Шрайнер) Мария Александровна
Отец ребёнка: Шрайнер Александр Владимирович
Гмелинка, Старополтавский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
24.04.1987
Дочь: Шрайнер Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Шрайнер Александр Владимирович
Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область