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Акилин Николай Васильевич

Место рождения

Юшта, Шиловский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1942 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Акилин Василий

Мать: не указана

Юшта, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1942

Сын: Акилин Василий Николаевич

Мать ребёнка: Симкова Анна Дмитриевна

Юшта, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
30.10.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Симкова Анна Дмитриевна

Юшта, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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