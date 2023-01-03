Акилин Николай Васильевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Акилин Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1942
Сын: Акилин Василий Николаевич
Мать ребёнка: Симкова Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
30.10.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Симкова Анна Дмитриевна
Смерть
Неизвестно