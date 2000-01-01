Смирнова Параскева Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмирнова Параскева Акимовна

Смирнова Параскева Акимовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.10.1914 ст.

Пол

Женский

Отец

1888 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1914 ст.

Отец: Смирнов Аким Иванович

Мать: не указана

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close