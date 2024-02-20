Слукинов Елисей Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1784
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1784
Отец: Слукинов Егор Алексеевич
Мать: Слукина Лукерья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1806
Сын: Слукинов Гаврило Елисеевич
Мать ребёнка: Слукинова Маланья
Рождение ребёнка
1810
Сын: Слукинов Петр Рядовой Солдат Елисеевич
Мать ребёнка: Слукинова Маланья
Село Покровское (Куяш) Екатеринбургский уезд
Рождение ребёнка
Около 1813
Сын: Слукинов Евдоким Елисеевич
Мать ребёнка: Слукинова Маланья
Рождение ребёнка
Около ?.12.1816
Сын: Слукинов Максим Елисеевич
Мать ребёнка: Слукинова Маланья
Село Покровское (Куяш) Екатеринбургский уезд
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Мавра Елисеевна
Мать ребёнка: Слукинова Маланья
Рождение ребёнка
Около 1823
Дочь: Мавра Елисеевна
Мать ребёнка: Слукинова Маланья
Смерть
Неизвестно