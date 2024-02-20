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Слукинов Елисей Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784

Отец: Слукинов Егор Алексеевич

Мать: Слукина Лукерья Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Слукинов Гаврило Елисеевич

Мать ребёнка: Слукинова Маланья

Рождение ребёнка
1810

Сын: Слукинов Петр Рядовой Солдат Елисеевич

Мать ребёнка: Слукинова Маланья

Село Покровское (Куяш) Екатеринбургский уезд
Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Слукинов Евдоким Елисеевич

Мать ребёнка: Слукинова Маланья

Рождение ребёнка
Около ?.12.1816

Сын: Слукинов Максим Елисеевич

Мать ребёнка: Слукинова Маланья

Село Покровское (Куяш) Екатеринбургский уезд
Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Мавра Елисеевна

Мать ребёнка: Слукинова Маланья

Рождение ребёнка
Около 1823

Дочь: Мавра Елисеевна

Мать ребёнка: Слукинова Маланья

Смерть
Неизвестно
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