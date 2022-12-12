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Тарасенков Трофим Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1882

Сын: Тарасенков Василий Трофимович

Мать ребёнка: Тарасенкова Параскева Акимовна

Негино, Суземский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Около 1883

Дочь: Евдокия Трофимовна

Мать ребёнка: Тарасенкова Параскева Акимовна

Негино, Суземский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Около 1887

Сын: Тарасенков Алексей Трофимович

Мать ребёнка: Тарасенкова Параскева Акимовна

Негино, Суземский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тарасенкова Параскева Акимовна

Смерть
Неизвестно
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