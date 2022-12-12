Андрей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрей Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1743

Дата смерти

1811

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1769 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1792

Жена: Анна Андреевна

Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Бережковский Иван Андреевич

Мать ребёнка: Анна Андреевна

Никола-Бережки, Островский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
Неизвестно
Никола-Бережки, Островский муниципальный район, Костромская область
Работа или профессия
Неизвестно
священник
Смерть
1811
Никола-Бережки, Островский муниципальный район, Костромская область
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