Андрей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1743
Дата смерти1811
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1792
Жена: Анна Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1793
Сын: Бережковский Иван Андреевич
Мать ребёнка: Анна Андреевна
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
священник
Смерть
1811