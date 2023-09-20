Варфоломеев Харитон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варфоломеев Харитон

Место рождения

Деревня высокая Тотменский уезд, Спасская волость

Дата рождения

1660

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1660

Отец: Варфоломеев Савва

Мать: ?

Деревня высокая Тотменский уезд, Спасская волость
Рождение ребёнка
1680

Сын: Онкидинко

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1691

Сын: Харитонов Сын Максим

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1693

Сын: Харитонов Сын Трофим

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1695

Сын: Харитонов Сын Клементей

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
Неизвестно
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