Варфоломеев Харитон
Место рожденияДеревня высокая Тотменский уезд, Спасская волость
Дата рождения1660
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1660
Отец: Варфоломеев Савва
Мать: ?
Деревня высокая Тотменский уезд, Спасская волость
Рождение ребёнка
1691
Сын: Харитонов Сын Максим
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1693
Сын: Харитонов Сын Трофим
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1695
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
Неизвестно