Дрокина Лина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1902
Отец ребёнка: Дрокин Давид
Гвазда, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1915
Отец ребёнка: Дрокин Давид
Высокий, Таловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жабина Рахиль Давидовна
Отец ребёнка: Дрокин Давид
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Дрокин Давид
Смерть
Неизвестно