Дрокина Лина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДрокина Лина

Дрокина Лина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Сын: Дрокин Михаил Давидович

Отец ребёнка: Дрокин Давид

Гвазда, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Дрокин Данил Давидович

Отец ребёнка: Дрокин Давид

Высокий, Таловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жабина Рахиль Давидовна

Отец ребёнка: Дрокин Давид

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дрокин Авраам Давидович

Отец ребёнка: Дрокин Давид

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close