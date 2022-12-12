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Шишкин Пётр Тимофеевич

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Место рождения

Новобрачной, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1686 ст.

Дата смерти

Около 1756 ст.

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1706 г.р.
Вычислено 1713 г.р.
Вычислено 1720 г.р.
Вычислено 1720 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1686 ст.

Отец: Шишкин Тимофей Дементьевич

Мать: не указана

Новобрачной, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1706 ст.

Сын: Шишкин Савин Петрович

Мать ребёнка: не указана

Новобрачной, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1713 ст.

Сын: Шишкин Никита Петрович

Мать ребёнка: не указана

Новобрачной, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1720 ст.

Дочь: Шишкина Марфа Петровна

Мать ребёнка: не указана

Новобрачной, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1720 ст.

Сын: Шишкин Иван Петрович

Мать ребёнка: не указана

Новобрачной, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Около 1756 ст.
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