Казакова (Кузнецова) Анастасия Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казакова (Кузнецова) Анастасия Тихоновна

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Место рождения

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Около 1863

Дата смерти

После 1931

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863

Отец: Кузнецов Тихон Алексеевич

Мать: Кузнецова Анастасия Николаевна

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
23.07.1884 ст.

Муж: Казаков Андрей Иванович

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Поручители: по жениху – астраханский мещанин Алексей Трофимов Печерский и посёлка Каралат государственный крестьянин Михаил Иванов Казаков; по невесте – астраханский мещанин Михаил Тихонов Кузнецов и ... Показать все
Смерть
После 1931
Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
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