Казакова (Кузнецова) Анастасия Тихоновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1863
Дата смертиПосле 1931
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863
Бракосочетание
23.07.1884 ст.
Поручители: по жениху – астраханский мещанин Алексей Трофимов Печерский и посёлка Каралат государственный крестьянин Михаил Иванов Казаков; по невесте – астраханский мещанин Михаил Тихонов Кузнецов и ... Показать все
Смерть
После 1931