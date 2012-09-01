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Сатонин Анатолий Геннадьевич
Сатонин Анатолий Геннадьевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.07.1960
Пол
Мужской
Отец
Сатонин Геннадий Иванович
1939 г.р.
Мать
Сатонина (Король) Валентина Степановна
1935 г.р.
Дети
Не указаны
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ИЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1960
Отец:
Сатонин Геннадий Иванович
Мать:
Сатонина Валентина Степановна
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