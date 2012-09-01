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Сатонин Анатолий Геннадьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.07.1960

Пол

Мужской

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1960

Отец: Сатонин Геннадий Иванович

Мать: Сатонина Валентина Степановна

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