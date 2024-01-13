Гржибовский Иван Павлович? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гржибовский Иван Павлович?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гржибовский Фёдор Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1890

Дочь: Эйсмонт (Гржибовская) Ксения Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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