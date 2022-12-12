Трубников Евгений Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трубников Евгений Алексеевич

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Место рождения

Некрасовское, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

25.02.1883

Дата смерти

05.06.1964

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Некрасовское, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
С 1883
Некрасовское, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
По 1910
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1925 по 1964
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Кострома, город Кострома, Костромская область
Смерть
05.06.1964
Москва, город федерального значения Москва
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