Трубников Евгений Алексеевич
Место рождения
Дата рождения25.02.1883
Дата смерти05.06.1964
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1883
Место жительства
По 1910
Место жительства
С 1925 по 1964
Место жительства
Неизвестно
Кострома, город Кострома, Костромская область
Смерть
05.06.1964