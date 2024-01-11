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Воробьёв Борис Петрович

Место рождения

Московская область Дмитровский район деревня Дубровки

Дата рождения

25.12.1939

Дата смерти

1994

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1939

Отец: Воробьёв Пётр Иванович

Мать: Воробьёва (Грудцова) Евдокия Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воробьёва (Сазонова) Надежда Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
27.12.1962

Сын: Воробьёв Михаил Борисович

Мать ребёнка: Воробьёва (Сазонова) Надежда Дмитриевна

Рождение ребёнка
03.04.1969

Сын: Воробьёв Алексей Борисович

Мать ребёнка: Воробьёва (Сазонова) Надежда Дмитриевна

Смерть
1994

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