Воробьёв Борис Петрович
Место рожденияМосковская область Дмитровский район деревня Дубровки
Дата рождения25.12.1939
Дата смерти1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1939
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
27.12.1962
Сын: Воробьёв Михаил Борисович
Мать ребёнка: Воробьёва (Сазонова) Надежда Дмитриевна
Рождение ребёнка
03.04.1969
Сын: Воробьёв Алексей Борисович
Мать ребёнка: Воробьёва (Сазонова) Надежда Дмитриевна
Смерть
1994