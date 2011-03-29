Куралев Альберт - — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куралев Альберт -

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1965

Сын: Куралев Сергей Альбертович

Мать ребёнка: Куралева Людмила Николаевна

Рождение ребёнка
1971

Сын: Куралев Александр Альбертович

Мать ребёнка: Куралева Людмила Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куралева Людмила Николаевна

Смерть
Неизвестно
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