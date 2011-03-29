Куралев Альберт -
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1965
Сын: Куралев Сергей Альбертович
Мать ребёнка: Куралева Людмила Николаевна
Рождение ребёнка
1971
Сын: Куралев Александр Альбертович
Мать ребёнка: Куралева Людмила Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно