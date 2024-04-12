Фуното/Фонотов/БАРКЭТ Трифон Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фуното/Фонотов/БАРКЭТ Трифон Ильич

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1829

Дата смерти

10.02.1873

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829

Отец: Фуното/фонотов/баркэт Илья Афанасьевич

Мать: Фуното/фонотова/баркэт София

Рождение ребёнка
19.08.1867

Сын: Фуното/фонотов/баркэт Иван Трифонович

Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт Евдокия Саввична

Бракосочетание
До 1867

Жена: Фуното/фонотова/баркэт Евдокия Саввична

Рождение ребёнка
04.12.1870

Дочь: Фуното/фонотова/баркэт Мария Трифоновна

Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт Акелина Иванрвна

Бракосочетание
После 1870

Жена: Фуното/фонотова/баркэт Акелина Иванрвна

Рождение ребёнка
03.06.1872

Сын: Фуното/фонотов/баркэт Федор Трифонович

Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт Акелина Иванрвна

Смерть
10.02.1873
Причина смерти: Болезнь - горячка
Рождение ребёнка
Около 1874

Сын: Фуното/фонотов/баркэт Константин Трифонович

Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт Акелина Иванрвна

Похороны
Неизвестно
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