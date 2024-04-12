Фуното/Фонотов/БАРКЭТ Трифон Ильич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1829
Дата смерти10.02.1873
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829
Рождение ребёнка
19.08.1867
Сын: Фуното/фонотов/баркэт Иван Трифонович
Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт Евдокия Саввична
Бракосочетание
До 1867
Рождение ребёнка
04.12.1870
Дочь: Фуното/фонотова/баркэт Мария Трифоновна
Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт Акелина Иванрвна
Бракосочетание
После 1870
Рождение ребёнка
03.06.1872
Смерть
10.02.1873
Причина смерти: Болезнь - горячка
Рождение ребёнка
Около 1874
Сын: Фуното/фонотов/баркэт Константин Трифонович
Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт Акелина Иванрвна
Похороны
Неизвестно