Мурзин Антон Григорьев 1765 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мурзин Антон Григорьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Мурзин Григорий Егоров

Мать: Мурзина (Култышева) Палагея Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мурзина Анна Ефимова

Рождение ребёнка
1786

Дочь: (Мурзин) Агриппина Антонова

Мать ребёнка: Мурзина Анна Ефимова

Рождение ребёнка
1789

Сын: Мурзин Прокопий Антонов

Мать ребёнка: Мурзина Анна Ефимова

Рождение ребёнка
1791

Дочь: (Мурзина) Мавра Антонова

Мать ребёнка: Мурзина Анна Ефимова

Смерть
Неизвестно

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