Мурзин Антон Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мурзина Анна Ефимова
Рождение ребёнка
1786
Дочь: (Мурзин) Агриппина Антонова
Мать ребёнка: Мурзина Анна Ефимова
Рождение ребёнка
1789
Мать ребёнка: Мурзина Анна Ефимова
Рождение ребёнка
1791
Дочь: (Мурзина) Мавра Антонова
Мать ребёнка: Мурзина Анна Ефимова
Смерть
Неизвестно