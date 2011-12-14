Филиппов Леонид Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.10.1951
Дата смерти14.12.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1951
Бракосочетание
30.04.1977
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.06.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.05.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
14.12.2011