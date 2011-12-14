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Филиппов Леонид Георгиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.10.1951

Дата смерти

14.12.2011

Пол

Мужской

Отец

1924 г.р.

Мать

1927 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1951

Отец: Филиппов Георгий Александрович

Мать: Филиппова Марионэлла Николаевна

Бракосочетание
30.04.1977

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.06.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.05.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
14.12.2011
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