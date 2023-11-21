Медведева (Уваркина) Валентина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.09.1926
Дата смерти03.11.1984
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1926
Рождение ребёнка
19.01.1947
Сын: Медведев Станислав Викторович
Отец ребёнка: Медведев Виктор Павлович
Рождение ребёнка
01.01.1950
Сын: Медведев Игорь Викторович
Отец ребёнка: Медведев Виктор Павлович
Рождение ребёнка
18.12.1952
Сын: Медведев Евгений Викторович
Отец ребёнка: Медведев Виктор Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.11.1984