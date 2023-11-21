Медведева (Уваркина) Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМедведева (Уваркина) Валентина Ивановна

Медведева (Уваркина) Валентина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.1926

Дата смерти

03.11.1984

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1926

Отец: Уваркин Иван Липатович

Мать: Уваркина Екатерина Ефремовна

Рождение ребёнка
19.01.1947

Сын: Медведев Станислав Викторович

Отец ребёнка: Медведев Виктор Павлович

Рождение ребёнка
01.01.1950

Сын: Медведев Игорь Викторович

Отец ребёнка: Медведев Виктор Павлович

Рождение ребёнка
18.12.1952

Сын: Медведев Евгений Викторович

Отец ребёнка: Медведев Виктор Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Медведев Виктор Павлович

Смерть
03.11.1984
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close