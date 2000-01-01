Потехин Никандор Маркович
Место рожденияТАССР, Буинский район
Дата рождения1906
Дата смерти?.09.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: не указан
Мать: не указана
ТАССР, Буинский район
или 1912 года пропал без вести в сентябре 1942 года Потехин - Протехин, Никандор - Николай - Никанор - Никандр - Н., Маркович - М.
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Гайнутдинова Раиса Никондаровна
Мать ребёнка: Измайлова Бибизакиря Абдулловна
Рождение ребёнка
18.02.1942
Дочь: Тимуршина Надия Никандоровна
Мать ребёнка: Измайлова Бибизакиря Абдулловна
Смерть
?.09.1942