Потехин Никандор Маркович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потехин Никандор Маркович

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Место рождения

ТАССР, Буинский район

Дата рождения

1906

Дата смерти

?.09.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

ТАССР, Буинский район
или 1912 года пропал без вести в сентябре 1942 года Потехин - Протехин, Никандор - Николай - Никанор - Никандр - Н., Маркович - М.
Рождение ребёнка
1939

Дочь: Гайнутдинова Раиса Никондаровна

Мать ребёнка: Измайлова Бибизакиря Абдулловна

Рождение ребёнка
18.02.1942

Дочь: Тимуршина Надия Никандоровна

Мать ребёнка: Измайлова Бибизакиря Абдулловна

Смерть
?.09.1942
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