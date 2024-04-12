Михеева (Волкова) Ирина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михеева (Волкова) Ирина Ивановна

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Место рождения

Ашитково, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область

Дата рождения

11.07.1954

Пол

Женский

Отец

1928 г.р.

Мать

1928 г.р.

Муж

1953 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1954

Отец: Волков Иван Васильевич

Мать: Волкова Тамара Михайловна

Ашитково, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Бракосочетание
06.07.1974

Муж: Михеев Евгений Леонидович

Рождение ребёнка
30.06.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Михеев Евгений Леонидович

Нерехта, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
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