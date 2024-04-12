Михеева (Волкова) Ирина Ивановна
Место рождения
Дата рождения11.07.1954
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1954
Отец: Волков Иван Васильевич
Бракосочетание
06.07.1974
Рождение ребёнка
30.06.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Михеев Евгений Леонидович
Нерехта, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область