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Пономарева Акулина Яковлевна
Пономарева Акулина Яковлевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1816
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Пономарев Яков Захарович
1786 г.р.
Мать
Феодора
1787 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец:
Пономарев Яков Захарович
Мать:
Феодора
Смерть
Неизвестно
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