Хютти (Колккайнен) Мария Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хютти (Колккайнен) Мария Абрамовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.03.1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.07.1890

Сын: Хютти Иван Петрович

Отец ребёнка: Хютти Петр Адамович

Рождение ребёнка
07.11.1892

Дочь: Анна Петровна

Отец ребёнка: Хютти Петр Адамович

Хамузи, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
07.11.1892

Дочь: Сара Петровна

Отец ребёнка: Хютти Петр Адамович

Рождение ребёнка
07.09.1895

Сын: Хютти Адам Петрович

Отец ребёнка: Хютти Петр Адамович

Рождение ребёнка
10.04.1898

Сын: Хютти Александр Петрович

Отец ребёнка: Хютти Петр Адамович

Рождение ребёнка
11.12.1901

Дочь: Хильда-Мария Петровна

Отец ребёнка: Хютти Петр Адамович

Рождение ребёнка
16.08.1907

Сын: Хютти Суло-Абрам Петрович

Отец ребёнка: Хютти Петр Адамович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хютти Петр Адамович

Смерть
Неизвестно
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