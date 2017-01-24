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Кольяк Владимир Сергеевич
Кольяк Владимир Сергеевич
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Древо
Место рождения
Нижний Новгород
, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Дата рождения
24.01.2017
Пол
Мужской
Отец
Кольяк Сергей Михайлович
1979 г.р.
Мать
Борисова Юлия Александровна
1976 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.2017
Отец:
Кольяк Сергей Михайлович
Мать:
Борисова Юлия Александровна
Нижний Новгород
, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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