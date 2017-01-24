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Кольяк Владимир Сергеевич

Место рождения

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Дата рождения

24.01.2017

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.2017

Отец: Кольяк Сергей Михайлович

Мать: Борисова Юлия Александровна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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