Синцева (Дубровина) Наталья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синцева (Дубровина) Наталья Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.10.1954

Дата смерти

11.12.2020

Пол

Женский

Отец

1929 г.р.

Мать

1931 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1954

Отец: Дубровин Александр Семёнович

Мать: Дубровина Любовь Михайловна

Рождение ребёнка
13.07.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
27.08.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Смерть
11.12.2020
Пенза, город Пенза, Пензенская область
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