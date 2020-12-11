Синцева (Дубровина) Наталья Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.10.1954
Дата смерти11.12.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1954
Рождение ребёнка
13.07.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.08.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
11.12.2020