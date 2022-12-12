Лысова Ирина Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лысова Ирина Леонтьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Устинья Ивановна

Отец ребёнка: Лысов Иван

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1773

Сын: Лысов Кузьма Иванович

Отец ребёнка: Лысов Иван

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Лысов Гавриил Иванович

Отец ребёнка: Лысов Иван

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Лысов Иван

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лысов Иван

Смерть
Неизвестно
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