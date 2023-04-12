Каскараков Анатолий Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.09.1982
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1982
Отец: Каскараков Владимир Егорович
Рождение ребёнка
22.04.1995
Сын: Каскараков Владислав Анатольевич
Рождение ребёнка
22.03.1996
Сын: Каскараков Игорь Анатольевич
Рождение ребёнка
25.04.2001
Дочь: Каскаракова Диана Анатольевна
Рождение ребёнка
02.03.2008
Сын: Каскараков Кирилл Анатольевич
Рождение ребёнка
23.04.2013
Дочь: Каскаракова Арина Анатольевна
Бракосочетание
Неизвестно