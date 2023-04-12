Каскараков Анатолий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКаскараков Анатолий Владимирович

Каскараков Анатолий Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.09.1982

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1982

Отец: Каскараков Владимир Егорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.04.1995

Сын: Каскараков Владислав Анатольевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
22.03.1996

Сын: Каскараков Игорь Анатольевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
25.04.2001

Дочь: Каскаракова Диана Анатольевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
02.03.2008

Сын: Каскараков Кирилл Анатольевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
23.04.2013

Дочь: Каскаракова Арина Анатольевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каскаракова Лилия Аександравна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close