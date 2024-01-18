Шаманин Иоаким (Аким) Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШаманин Иоаким (Аким) Никитич

Шаманин Иоаким (Аким) Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шаманин Никита

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1899 ст.

Дочь: Мария Акимовна

Мать ребёнка: Шаманина Ирина Петровна

Рождение ребёнка
07.06.1901 ст.

Сын: Шаманин Александр Акимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Дулова Надежда Акимовна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шаманина Ирина Петровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close