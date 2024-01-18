Шаманин Иоаким (Аким) Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шаманин Никита
Рождение ребёнка
1899 ст.
Дочь: Мария Акимовна
Мать ребёнка: Шаманина Ирина Петровна
Рождение ребёнка
07.06.1901 ст.
Сын: Шаманин Александр Акимович
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Дулова Надежда Акимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шаманина Ирина Петровна
Смерть
Неизвестно