Федюкин Виктор Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федюкин Виктор Юрьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.11.1984

Пол

Мужской

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1984

Отец: Федюкин Юрий Сергеевич

Мать: Федюкина Ольга Алексеевна

Рождение ребёнка
10.11.2010

Сын: Минаев Александр Игоревич

Мать ребёнка: Федюкина Светлана Михайловна

Рождение ребёнка
27.08.2014

Дочь: Минаева Кристина Игоревна

Мать ребёнка: Федюкина Светлана Михайловна

Рождение ребёнка
13.07.3013

Сын: Федюкин Максим Викторович

Мать ребёнка: Федюкина Светлана Михайловна

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