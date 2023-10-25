Федюкин Виктор Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.11.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1984
Отец: Федюкин Юрий Сергеевич
Рождение ребёнка
10.11.2010
Сын: Минаев Александр Игоревич
Мать ребёнка: Федюкина Светлана Михайловна
Рождение ребёнка
27.08.2014
Дочь: Минаева Кристина Игоревна
Мать ребёнка: Федюкина Светлана Михайловна
Рождение ребёнка
13.07.3013
Сын: Федюкин Максим Викторович
Мать ребёнка: Федюкина Светлана Михайловна