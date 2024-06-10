Петров захарий
Место рождениясельцо толстухново кудеверской волости
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1842
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
сельцо толстухново кудеверской волости
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Захаров климент
Мать ребёнка: Стефанова евдокия
сельцо толстухново кудеверская волость
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Стефанова евдокия
Смерть
1842