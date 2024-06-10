Петров захарий Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Петров захарий

Место рождения

сельцо толстухново кудеверской волости

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1842

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1802 г.р.

Дети

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

сельцо толстухново кудеверской волости
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захаров климент

Мать ребёнка: Стефанова евдокия

сельцо толстухново кудеверская волость
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стефанова евдокия

Смерть
1842

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