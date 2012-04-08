Щеглов Алексей Витальевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щеглов Алексей Витальевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1979

Пол

Мужской

Отец

1958 г.р.

Мать

1961 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1979

Отец: Щеглов Виталий Николаевич

Мать: Татьяна

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