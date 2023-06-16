Ксения Фоминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения Фоминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851 ст.

Дата смерти

21.02.1904 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1873 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николай Иванович

Место жительства
Неизвестно
Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Смерть
21.02.1904 ст.
Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 21.02.1904 Чермы жена Ксения Фомина 53 Чермы муж крестьянин Николай Иванович https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-996B-Y99V?i=421&cat=754352

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