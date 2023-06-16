Ксения Фоминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851 ст.
Дата смерти21.02.1904 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Николай Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
21.02.1904 ст.
Афанасьевская церковь 21.02.1904 Чермы жена Ксения Фомина 53 Чермы муж крестьянин Николай Иванович https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-996B-Y99V?i=421&cat=754352