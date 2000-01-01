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Король Дорофей Семенов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

1808

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Король Семен

Мать: Король Федосья Трофимова

Рождение ребёнка
1789

Сын: Король Кондрат Дорофеев

Мать ребёнка: Корол Арина Яковлева

Рождение ребёнка
1792

Сын: Король Федор Дорофеев

Мать ребёнка: Корол Арина Яковлева

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Меланья Дорофеева

Мать ребёнка: Корол Арина Яковлева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корол Арина Яковлева

Место жительства
Неизвестно
деревня Королях, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
1808
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