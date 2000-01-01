Король Дорофей Семенов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смерти1808
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Король Семен
Мать: Король Федосья Трофимова
Рождение ребёнка
1789
Мать ребёнка: Корол Арина Яковлева
Рождение ребёнка
1792
Мать ребёнка: Корол Арина Яковлева
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Меланья Дорофеева
Мать ребёнка: Корол Арина Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Корол Арина Яковлева
Место жительства
Неизвестно
деревня Королях, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
1808