Стогова (Переверзива) Любовь Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стогова (Переверзива) Любовь Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1950

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1926 г.р.

Мать

1928 г.р.

Муж

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Дети

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Место
Комментарий
Рождение
02.08.1950

Отец: Переверзив Александр Митрофанович

Мать: Переверзива (Наумова) Мира Мануиловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.08.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.06.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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