Стогова (Переверзива) Любовь Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1950
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1950
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.08.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.06.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно