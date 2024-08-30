Спешнева Наталья Карповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Спешнев Василий Александрович
Рождение ребёнка
1850
Сын: Спешнев Николай Васильевич
Отец ребёнка: Спешнев Василий Александрович
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Спешнева Агрипина (Аграфена) Васильевна
Отец ребёнка: Спешнев Василий Александрович
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Спешнев Василий Александрович