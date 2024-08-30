Спешнева Наталья Карповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спешнева Наталья Карповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Спешнев Василий Александрович

Рождение ребёнка
1847

Сын: Спешнев Федор Васильевич

Отец ребёнка: Спешнев Василий Александрович

Рождение ребёнка
1850

Сын: Спешнев Николай Васильевич

Отец ребёнка: Спешнев Василий Александрович

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Спешнева Агрипина (Аграфена) Васильевна

Отец ребёнка: Спешнев Василий Александрович

Рождение ребёнка
1855

Сын: Спешнев Лев Васильевич

Отец ребёнка: Спешнев Василий Александрович

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