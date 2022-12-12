Султанов (Муллаяров) Давлетьяр Султангалиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Султанов (Муллаяров) Давлетьяр Султангалиевич

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Место рождения

Утяганово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1906 ст.

Дата смерти

19.03.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906 ст.

Отец: Султангали Муллаяр улы

Мать: не указана

Утяганово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Никах
1927

Жена: Султанова Бибинур Мухутдиновна

Рождение ребёнка
06.01.1932

Дочь: Амирова Таслима Давлетьяровна

Мать ребёнка: Султанова Бибинур Мухутдиновна

Утяганово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Султанова Бибинур Мухутдиновна

Смерть
19.03.1942
Мясной Бор, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
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