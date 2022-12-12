Султанов (Муллаяров) Давлетьяр Султангалиевич
Место рождения
Дата рождения1906 ст.
Дата смерти19.03.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906 ст.
Отец: Султангали Муллаяр улы
Мать: не указана
Никах
1927
Рождение ребёнка
06.01.1932
Дочь: Амирова Таслима Давлетьяровна
Мать ребёнка: Султанова Бибинур Мухутдиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.03.1942
Мясной Бор, Новгородский муниципальный район, Новгородская область