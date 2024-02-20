(Шемигон) Анастасия Ивановна
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения16.01.1884
Дата смерти04.11.1888
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1884
Отец: Шемигон Иван Никитович
Мать: Шемигон Дарья Семеновна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
04.11.1888
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-дифтерит