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(Шемигон) Анастасия Ивановна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

16.01.1884

Дата смерти

04.11.1888

Пол

Женский

Отец

1840 г.р.

Мать

1839 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
16.01.1884

Отец: Шемигон Иван Никитович

Мать: Шемигон Дарья Семеновна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
04.11.1888
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-дифтерит
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