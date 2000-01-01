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Баканова (Панутриева) Мария (Маруся)
Баканова (Панутриева) Мария (Маруся)
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1910
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Панутриев Демид
1880 г.р.
Мать
Панутриева ?
Дети
Не указаны
Добавил:
АП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец:
Панутриев Демид
Мать:
Панутриева ?
Смерть
Неизвестно
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