Селиванова (Мезенова) Светлана Юрьевна
Место рождения
Дата рождения11.09.1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1978
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.12.2002
Дочь: Селиванова Ирина Олеговна
Отец ребёнка: Селиванов Олег Константинович
Рождение ребёнка
28.11.2006
Дочь: Селиванова Наталья Олеговна
Отец ребёнка: Селиванов Олег Константинович
Рождение ребёнка
30.04.2012
Сын: Селиванов Валентин Олегович
Отец ребёнка: Селиванов Олег Константинович