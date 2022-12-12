Селиванова (Мезенова) Светлана Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селиванова (Мезенова) Светлана Юрьевна

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Место рождения

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область

Дата рождения

11.09.1978

Пол

Женский

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1978

Отец: не указан

Мать: не указана

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
24.12.2002

Дочь: Селиванова Ирина Олеговна

Отец ребёнка: Селиванов Олег Константинович

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
28.11.2006

Дочь: Селиванова Наталья Олеговна

Отец ребёнка: Селиванов Олег Константинович

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
30.04.2012

Сын: Селиванов Валентин Олегович

Отец ребёнка: Селиванов Олег Константинович

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
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