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Ситников Яков Артемович

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Место рождения

Malyy Uzen', Piterskiy rayon, Saratovskaya oblast', Russia

Дата рождения

21.10.1889

Дата смерти

06.01.1965

Пол

Мужской

Отец

1839 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1889

Отец: Ситников Артемий Панфилович

Мать: не указана

Malyy Uzen', Piterskiy rayon, Saratovskaya oblast', Russia
Смерть
06.01.1965
Malyy Uzen', Piterskiy rayon, Saratovskaya oblast', Russia
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