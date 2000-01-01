Ситников Яков Артемович
Место рожденияMalyy Uzen', Piterskiy rayon, Saratovskaya oblast', Russia
Дата рождения21.10.1889
Дата смерти06.01.1965
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1889
Отец: Ситников Артемий Панфилович
Мать: не указана
Malyy Uzen', Piterskiy rayon, Saratovskaya oblast', Russia
Смерть
06.01.1965
Malyy Uzen', Piterskiy rayon, Saratovskaya oblast', Russia